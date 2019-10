180.000 mensen zullen Club Brugge-PSG vanavond niet op tv kunnen zien

De Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en PSG zal vanavond op ZES worden uitgezonden. Dat komt doordat moederbedrijf SBS op VIER uitpakt met kijkcijferkanon De Slimste Mens ter Wereld.

De keuze om Club Brugge-PSG op ZES uit te zenden heeft wel een vervelend neveneffect, want die (digitale) zender is niet te ontvangen via kabel. Daardoor zullen 180.000 klanten die nog steeds uitsluitend analoog kijken, de wedstrijd niet op televisie kunnen zien. De wedstrijd is wel online te bekijken via de websites vier.be en zestv.be.

Begin deze maand had Telenet, de enige telecomoperator die nog goede ouwe kabeltelevisie aanbiedt, al aangekondigd dat ze in de loop van 2020 hun analoge aanbod zullen stopzetten.

Club Brugge neemt het vanavond om 21 uur als verrassende nummer twee van groep A in de Champions League op tegen PSG, dat met zes op zes op kop staat. De verwachtingen zijn hooggespannen na het knappe 2-2-gelijkspel op het veld van Real Madrid op de vorige speeldag. Blauw-zwart zal het vanavond wel zonder kapitein Ruud Vormer moeten doen, die geschorst is na zijn rode kaart in Madrid.

LEES OOK. Vechtpartij verijdeld: 31 ‘supporters’ van Club Brugge en PSG met plannen voor ‘free fight’ opgepakt

LEES OOK. Philippe Clement evenaart met Club Brugge straf record van bij Genk: blauw-zwart schaart zich bij klavertje vier dat nog altijd niet verloor