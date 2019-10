Bestuurder uit Halle overleden bij ongeval met drie wagens in Tubeke

Halle - Een verkeersongeval met drie wagens maandagavond in het Waals-Brabantse Tubeke heeft een dode en twee zwaargewonden veroorzaakt. Dat is dinsdag vernomen van het parket van Waals-Brabant. Het dodelijke slachtoffer is een 66-jarige autobestuurder uit Halle.

Het ongeval gebeurde maandag kort voor 18 uur op de Edingensesteenweg in Tubeke. Om nog onbekende reden voerde een bestuurster die uit de richting van Saintes kwam op links een inhaalmanoeuvre uit waar dit verboden is. Haar wagen kwam bijna frontaal in aanrijding met een tegenligger. De bestuurder van die wagen, een man uit Halle, overleefde de klap niet.

De automobiliste, eveneens uit Halle en geboren in 1964, raakte zwaargewond. Dinsdagochtend werd nog gevreesd voor haar leven, aldus het parket. De bestuurder van de wagen die werd ingehaald, een man uit Courcelles, werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te bepalen. Er gebeurde een bloedafname van de drie slachtoffers. De bestuurder die werd voorbijgestoken had geen alcohol gebruikt, gaf de parketmagistraat al mee.