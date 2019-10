Klacht Dara tegen Nieuwsblad.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Dara (voornaam) tegen Nieuwsblad.be ongegrond verklaard.

Het artikel gaat over de veroordeling van een vrouw uit Verviers voor stalking via sociale media. Ze kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en mag gedurende vijf jaar geen sociale media gebruiken. Bij het artikel stond een foto van de vrouw in een auto met een balk voor haar ogen. De Raad is van oordeel dat de publicatie van haar voornaam en de foto strookt met de richtlijn over identificatie in gerechtelijke context.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.