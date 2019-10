Minderjarige haalt mes boven en maakt twee slachtoffers

Boom / Puurs-Sint-Amands - Verschillende minderjarigen zijn zaterdag op de vuist gegaan na een dispuut op school. Eén van hen haalde een mes boven stak twee anderen. Eén van hen raakte zwaargewond, dat meldt het Antwerpse parket.

De onderzoeksrechter in Mechelen voert een onderzoek naar een zware vechtpartij aan het station van Puurs-Sint-Amands. De aanleiding was een eerder dispuut op een school in Boom.

Uit de eerste vaststellingen in het onderzoek blijkt dat twee partijen zaterdag 19 oktober, iets voor 18 uur, telefonisch hadden afgesproken aan het station. Tijdens de confrontatie haalde één minderjarige plots een mes boven en stak daarmee twee personen van de andere partij. Een slachtoffer raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Drie jongeren, twee minderjarigen en een 18-jarige en allen uit Boom, konden worden gearresteerd door PZ Klein-Brabant. Het parket Antwerpen bracht de minderjarigen voor de jeugdrechter in Antwerpen, de meerderjarige werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Eén minderjarige werd geplaatst in een jeugdinstelling, de tweede mocht na verhoor bij de jeugdrechter beschikken. De meerderjarige is door de onderzoeksrechter aangehouden.