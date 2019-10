Sekteleidster berecht voor kindermoord uit 1988 in Duitsland

Een 72-jarige vrouw moet in de Duitse gemeente Hanau voor de rechter komen voor de langzame en brute moord dertig jaar geleden op een vierjarig kind om religieuze redenen. De vrouw was de leider van een sekte.

Volgens de tenlastelegging heeft de beschuldigde de jongen in een linnen zak gebonden en hem achtergelaten in een badkamer, waar hij een langzame dood leed. De vrouw had de schreeuwen van het kind genegeerd. De openbare aanklager gaat ervan uit dat de jongen overleden is aan verstikking.

De sekteleider zou de jongen aanzien hebben als zijnde “bezeten door duisternis”, maar de vrouw heeft alle beschuldigingen ontkend.

De zaak werd begin 2015 heropend op basis van nieuw bewijsmateriaal van voormalige leden van de sekte. Het proces zal naar verwachting nog 10 dagen duren, gespreid tot januari.