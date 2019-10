Chemiesector ziet innovatie als bouwsteen voor meer duurzaamheid

De chemiesector is de voorbije jaren al een pak milieuvriendelijker geworden. Dat blijkt uit het jongste duurzaamheidsrapport van sectorfederatie Essenscia, dat dinsdag in Brussel werd voorgesteld. Maar om nog meer substantiële vooruitgang te boeken, moet volop ingezet worden op innovatie, pleit de federatie. “We merken dat het moeilijker wordt om grote stappen voorwaarts te zetten. We zullen innovatie nodig hebben”, verklaarde Sofie Bracke, adviseur sustainable development bij Essenscia.

Uit het zesde duurzaamheidsrapport van Essenscia blijkt dat de chemiesector in ons land de afgelopen jaren steeds meer heeft geproduceerd met beduidend minder energie (-56 procent ten opzichte van 1990) en minder uitstoot van broeikasgassen (-80 procent). Ook het gebruik van kwaliteitswater in de productieprocessen is de jongste tien jaar met meer dan een derde gedaald.

Maar de uitdagingen blijven immens op het vlak van milieu en klimaat. De chemiesector wordt vaak met de vinger gewezen voor bijvoorbeeld de plasticvervuiling of CO2-uitstoot, terwijl ze ook een deel van de oplossing kan bieden. “We zijn een grote sector en zijn ervan overtuigd dat we oplossingen kunnen bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen”, verklaarde Yves Verschueren, managing director van Essenscia. Zo is de sector bezig met nieuwe technologieën die bijvoorbeeld CO2 kunnen opvangen en er een grondstof van maken, of met de ontwikkeling van lichtgewicht- en isolatiematerialen om minder energie te verbruiken. De sector innoveert ook met nieuwe energiedragers zoals waterstof. Op het vlak van kunststoffen wordt ingezet op chemische recyclage, waarbij kunstofafval een nieuwe grondstof wordt.

Innovatie is dus essentieel. Verschueren wijst erop dat de chemiesector, samen met farma, kampioen is in onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks wordt er 8 miljard euro geïnvesteerd, goed voor bijna twee patenten per dag.

Welke rol kan de overheid spelen om die innovatie aan te moedigen? Een panel van experts, met onder meer Peter De Keyzer van Growth Inc en professor Pieter Billen van de universiteit Antwerpen, pleitte alvast voor meer ambitie en vooral duidelijkheid op lange termijn. “Een beleid dat aarzelt, is dodelijk voor investeringen”, aldus De Keyzer. Bedrijven moeten dan weer zelf de lat hoog leggen, omdat de publieke opinie en dus ook de consument dat vraagt. Bovendien wordt de sector door in te zetten op duurzaamheid ook aantrekkelijker als potentiële werkgever. “Als je als sector bezig bent met oplossingen voor morgen, geeft dat inspiratie aan jongeren”, klonk het. Het aantrekken van nieuw talent blijkt voor de chemiesector een grote uitdaging: één op drie werknemers is ouder dan vijftig jaar.