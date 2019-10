Nieuwe serie met actrice die op Tomorrowland betrapt werd op drugshandel

De actrice Imanuelle Grives kwam deze zomer in opspraak wegens drugshandel op Tomorrowland, bij haar arrestatie verklaarde ze dat ze zich klaarmaakte voor een nieuwe rol. Die uitspraak nuanceerde ze later maar in november start wel een serie op de Avro Tros over een vrouw die verstrikt geraakt in haar dubbelleven.

De serie, Keizersvrouwen, gaat over een vrouw die noodgedwongen een gevaarlijk dubbelleven leidt. Om een vriendin even bij te staan organiseert de vrouw een evenement voor een internationaal eerste klasse escortbureau. Na die succesvolle avond raakt ze steeds meer betrokken in het wereldje terwijl ze haar gezin erbuiten probeert te houden.

Welke rol Grives juist zal spelen is nog niet duidelijk. Het is wel de laatste rol waarin Grives te zien zal zijn tot na het proces in Antwerpen. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van twee jaar, het vonnis wordt op 8 november verwacht.

Opvallend, in de serie speelt ook de Belgische actrice Hilde Van Mieghem mee.

LEES OOK. Op Tomorrowland opgepakte actrice ‘bezweken aan haar bekendheid’: “Altijd lachen, maar diep in haar hart was ze bang en onzeker”