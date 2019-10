Politie opent vuur in Oslo op man in gestolen ziekenwagen: meerdere mensen aangereden

In de Noorse stad Oslo nam dinsdagmiddag een gewapende man de controle over een ziekenwagen over. Daarmee reed hij verschillende mensen aan. Vijf zouden daarbij gewond geraakt zijn.

In de Noorse wijk Torshow zouden dinsdagmiddag meerdere schoten gelost zijn bij de arrestatie van een man. Het incident begon met een oproep voor een verkeersongeval, waarbij een auto op zijn dak terechtkwam. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam, nam een man de controle over die ziekenwagen over. Daarmee probeerde hij meerdere mensen aan te rijden. Een woordvoerder van het ziekenhuis in Oslo vertelt aan Reuters dat er nog een tweede ziekenwagen betrokken was bij het incident. “Eén werd gestolen door een gewapende man. Enkele minuten later kon een andere ziekenwagen de gestolen ziekenwagen stoppen door er tegenaan te rijden. Daarna kon de politie tot bij de man komen.”

De politie zette man en macht in en er cirkelde ook een helikopter boven Oslo. Agenten schoten op de banden van de ziekenwagen waardoor de dader ook het vuur opende. Hij reed uiteindelijk tegen de gevel van een huis. De dader zou volgens de politie lichtgewond zijn.

Volgens de politie zouden er in totaal vijf gewonden zijn. De woordvoerder van het ziekenhuis vertelde aan Reuters: “Twee baby’s raakten gewond bij het incident. Het gaat om een tweeling van zeven maand oud. Ze worden verzorgd.”

De politie is ook op zoek naar een vrouw die iets met het incident te maken zou hebben. Haar exacte rol is nog niet duidelijk. “We zijn op zoek naar een vrouw met de volgende beschrijving : licht krullend haar, zwarte jas, ziet er bedwelmd uit”, schrijft de politie op Twitter. De man en de vrouw zouden beide gekend zijn bij de politie.

De politie wil voorlopig nog niet zeggen of het incident als een terreurdaad wordt beschouwd.

