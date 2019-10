Onderzoek naar een verdacht overlijden in Grembergen: oudere vrouw dood teruggevonden, zoon opgepakt

Dendermonde / Grembergen - Politie en parket voeren dinsdag een onderzoek naar een verdacht overlijden in het Oost-Vlaamse Grembergen. Daar werd ’s ochtends in een huis het lichaam van een oudere vrouw gevonden. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De zoon van de vrouw werd opgepakt.

Het lichaam werd dinsdagmorgen aangetroffen in een woning in de straat Grootzand in Grembergen. Om 10 uur kwam het labo van de federale gerechtelijke politie ter plekke, na de middag ging ook onderzoeksrechter Van Cauteren ter plaatse. Politie en parket onderzoeken de zaak en gaan na of er sprake is van kwaad opzet.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. In het huis, waar het onderzoek aan de gang is, woonden een oudere vrouw en haar zoon. Het lichaam van de vrouw werd dinsdagochtend gevonden. Of het om een moordonderzoek gaat, is op dit moment nog niet geweten. De zoon van de vrouw werd wel door de politie opgepakt.