PSG kan vanavond tegen Club Brugge unicum in Champions League neerzetten

Vanavond om 21 uur neemt Club Brugge het als verrassende tweede in groep A van de Champions League op tegen het miljardenelftal van groepsleider PSG. Aan motivatie zal er geen gebrek zijn bij de tegenstander. PSG kan zich immers vanavond al kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. Dat zou een unicum zijn, want daar is nog nooit eerder een team al in geslaagd na drie van de zes speeldagen op het kampioenenbal.

PSG won zijn eerste twee wedstrijden in de Champions League zonder ook maar een doelpunt te incasseren: Real Madrid werd met een duidelijke 3-0 opzijgezet en ook op het veld van Galatasaray volgde een 0-1-zege. Daardoor staan de hoofdstedelingen alleen op kop in de Champions League-groep van Club Brugge met zes op zes.

Indien PSG vanavond wint in het Jan Breydelstadion, kunnen zij de eerste ploeg ooit worden die al na drie speeldagen in de groepsfase zeker is van de volgende ronde in de Champions League. Daarvoor moet de andere match in de groep tussen Galatasaray en Real Madrid wel ook op een gelijkspel eindigen. In dat scenario zou PSG na drie speeldagen al negen punten tellen, terwijl de overige drie teams elk met twee punten zouden achterblijven.