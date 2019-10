Buschauffeur in Heusden-Zolder tijdens rookpauze door twee gewapende mannen aangevallen

Heusden-Zolder - Een buschauffeur die voor een onderaannemer van vervoersmaatschappij De Lijn werkte, is zaterdag in Heusden-Zolder tijdens een rookpauze aangevallen en beroofd. De twee daders waren gewapend met een revolver en een mes. De overval gebeurde aan het Sint-Franciscusziekenhuis. Dinsdag raakte ook bekend dat maandag een buschauffeur van De Lijn in Genk geconfronteerd werd met twee amokmakers. “Elk geval van agressie, hoe klein ook, is er eentje te veel”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn.

De chauffeur in Heusden-Zolder stond voorbije zaterdag tijdens een pauze buiten aan zijn bus, toen hij door een persoon benaderd werd. Vervolgens dook een kompaan op. De twee mannen droegen bivakmutsen. Een persoon stak de chauffeur met een mes, terwijl de andere man hem met een vuurwapen bedreigde. “De daders namen de dagontvangsten en enkele persoonlijke bezittingen van de chauffeur mee. Het gerechtelijk onderzoek loopt”, aldus Sonja Loos. Het slachtoffer kreeg meteen in het ziekenhuis de nodige verzorging.

In Genk veroorzaakten maandag twee personen moeilijkheden op de G-lijn. Eentje bleek niet in orde met zijn vervoersbewijs. Dat escaleerde en eindigde in een geval van agressie. “De chauffeur voelde zich bedreigd. Via de radio had hij de dispatching verwittigd, waarna de politie in bijstand werd gevraagd. De chauffeur kon de twee reizigers al zelf van de bus zetten. Hij is doorgereden tot aan de eindhalte, waar een teamcoach hem opwachtte. Die heeft hem naar huis gebracht omdat hij onder de indruk was. De man is ook nog naar spoed gegaan voor een medische controle. De chauffeur heeft zelf ook aangifte gedaan bij de politie. De Lijn voert zelf ook een onderzoek”, legt Loos uit.

“Ik wil meegeven dat er tegenwoordig weinig cash geld op een bus aanwezig is. De meeste reizigers beschikken tegenwoordig over een lijnkaart of een abonnement. Anderen betalen hun rit dan weer via sms”, voegt Sonja Loos eraan toe.