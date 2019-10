Ton cocaïne in beslag genomen in Waaslandhaven

In de Waaslandhaven, op het grondgebied van het Oost-Vlaamse Beveren, is begin juli een lading cocaïne van 1.050 kilogram aangetroffen. Dat meldt de Gazet van Antwerpen en de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de inbeslagname.

De douane trof de drugs aan op kaai 1742 op 5 juli, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De drugs zaten verstopt in een container met cacao, meldt Gazet van Antwerpen. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de inbeslagname, maar geeft geen verdere commentaar in het belang van het onderzoek.

In maart werd ook op kaai 1742 al een lading cocaïne van 359 kilogram aangetroffen en in juni 617 kilo cocaïne in een container met blikken tonijn in een schip uit Ecuador. De speurders gaan na of er linken zijn tussen de verschillende drugsvangsten.