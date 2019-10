Man neemt bloempot die hij in gezicht van politie gooide mee naar rechtbank om onschuld te bewijzen

Brugge - Een 34-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor opzettelijke slagen en verwondingen op een agent. Kevin V. gooide een bloempot in het gezicht van het slachtoffer, maar nam de bewuste bloempot tevergeefs mee naar de rechtbank om zijn onschuld te bewijzen.

Op 29 juli 2018 moest de politie tussenbeide komen tijdens een burenruzie. De agenten probeerden de boel te sussen, maar kregen van de broers V. een reeks verwijten naar hun hoofd geslingerd. Toen zijn broer werd opgepakt, zou Kevin V. een bloembak met plastic bloemen in het gezicht van een politieman gegooid hebben. Volgens het parket was de bodem van de pot verzwaard met beton. Het OM vorderde zes maanden effectieve gevangenisstraf.

Volgens de beklaagde berust alles op een misverstand. Door een nogal ongecontroleerde zwaaibeweging zou het projectiel per ongeluk tegen de agent beland zijn. Om zijn stelling kracht bij te zetten, plaatste V. de bewuste bloempot voor de neus van de rechter. “Van een betonnen voet is geen sprake. Dat ding is vederlicht en kan zo wegwaaien”, pleitte meester Stijn Leliaert. De procureur wees er onmiddellijk op dat de beklaagde misschien gewoon een andere bloempot had meegebracht.

De verdediging wierp daarnaast ook op dat het optreden van de politie buiten proportie was. Daardoor voelden de broers V. zich geviseerd. In die omstandigheden vroeg meester Leliaert om de betrokken inspecteurs eventueel als getuige te verhoren op de zitting, maar daar ging de rechter dus niet op in.