YouTuber haalt roekeloze stunt uit om zo veel mogelijk volgers te bereiken, maar beelden breken hem zuur op

Een roekeloze stunt van YouTuber ‘Mr.BMW’ met een Audi R8 komt hem duur te staan. Om de kracht van de wagen te tonen filmde hij hoe hij tegen enorm hoge snelheid over de openbare weg scheurde. Hij hoopte er vooral veel volgers mee te plezieren, maar het lachen is hem al vergaan. Want de politie vond zijn stunt absoluut niet grappig.

Mr. BMW, of Joe Achilles, postte de beelden enthousiast op zijn kanaal voor zijn 57.000 volgers. De journalist die zich specialiseert in auto’s had nooit gedacht dat die video tegen hem kon gebruikt worden.

Agenten zagen de beelden verschijnen en stuurden deze door naar een analist. Door de tijd te berekenen die de man reed tussen twee punten, konden zij achterhalen dat Joe Achilles tegen meer dan 150 kilometer per uur over de weg aan het scheuren was. Niet veel later moest Joe dan ook voor de rechter verschijnen voor deze feiten en werd hem een boete van bijna 1.500 euro opgelegd.

