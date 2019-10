Trump vergelijkt impeachment-onderzoek met “lynching”, en dat lokt stevige reacties uit

De Amerikaanse president Donald Trump vergelijkt het impeachment-onderzoek dat tegen hem loopt met “gelyncht” worden. Het woord lokt sterke reacties uit in de Verenigde Staten, waar het wordt gelinkt aan de rassenscheiding en de slavernij.

“Op een dag, als een Democraat president wordt en de Republikeinen het parlement winnen, al is het maar met een kleine meerderheid, kunnen ze de president tot aftreden afdwingen, zonder dat er sprake is van een behoorlijke rechtsgang, billijkheid of wettelijke rechten”, aldus Trump op Twitter. “Alle Republikeinen moeten zich herinneren wat ze hier meemaken - een lynchpartij. Maar we zullen winnen!

Het woord ligt gevoelig in de Verenigde Staten waar het een racistisch geladen term is en verwijst naar executies van zwarte Amerikanen door blanke Amerikanen.

“Het is beschamend om het woord ‘lynching’ te gebruiken om te beschrijven dat je verantwoordelijk wordt gehouden voor je daden”, reageerde Julian Castro op Twitter, een van de belangrijke Democratische presidentiële kandidaten.