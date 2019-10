Gent verbiedt klimaatmars wegens... voetbal

Gent - De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft aan Students 4 Climate verboden om komende donderdag te betogen, omdat tegelijk ook de voetbalmatch KAA Gent-Wolfsburg plaatsvindt. De politie vreest een confrontatie tussen de betogers en de harde kern van Wolfsburg.

Burgemeester De Clercq beklemtoonde in een antwoord aan gemeenteraadslid Tom De Meester (PVDA) dat hij op uitdrukkelijk advies van de politie handelt: die beschouwt de voetbalmatch van komende donderdag als een match met een hoog risico: Gent verwacht 1200 Wolfsburg-supporters in het stadscentrum waarvan er honderd deel uitmaken van de harde kern.

Daarom vindt de politie het niet opportuun om tegelijk een andere manifestatie te laten plaatsvinden in de binnenstad. “De kans op confrontatie en verstoring van de openbare orde is zeer reëel”, beklemtoonde de burgemeester. In een coördinatievergadering met de organisatoren is hen dat ook duidelijk gemaakt, maar die weigerden hun betoging een dag eerder of later te laten doorgaan.”Students 4 Climate heeft haar aanvraag bovendien niet tijdig ingediend en er waren te veel onduidelijkheden over het parcours en de opkomst.”

Burgemeester De Clercq beklemtoonde ook nog dat het geenszins zijn bedoeling is klimaatbetogingen te verbieden: in principe staat hij die altijd toe.

Students for Climate reageerde gisteravond via een Facebookpost: zij vinden een match van AA Gent geen reden om een betoging te weigeren, want die is een grondrecht voor hen. Ze beraadden zich gisteravond nog over wat ze hiermee gingen doen. “Ons krijgen ze niet zo gemakkelijk de mond gesnoerd”, zegden ze.