Club Brugge start met 18-jarige Charles De Ketelaere in de basis, Mbappé begint op de bank bij PSG

Club Brugge-coach Philippe Clement heeft dinsdagavond voor een verrassing van formaat gezorgd in zijn basiself voor het Champions League-duel tegen Paris Saint-Germain, op de derde speeldag in groep A. Als vervanger van de geschorste Ruud Vormer koos Clement verrassend voor de 18-jarige Charles De Ketelaere

De 18-jarige Charles De Ketelaere is al even een aanstormend talent bij blauw-zwart. De brede kern haalde hij al meermaals maar de aanvallende middenvelder speelde nog maar één wedstrijd voor de blauw-zwarte hoofdmacht: dat was eind september op bezoek bij vierdeklasser Francs Borains (0-3) in de Beker van België. De duels tegen Galatasaray en Real Madrid werkte hij nog in de Youth League af.

Vooraf werd er verwacht dat Eder Balanta de vervanger van aanvoerder Vormer zou zijn, maar de Colombiaan kan nog geen hele wedstrijd aan en zit op de bank. De Ketelaere kreeg ook de voorkeur op Siebe Schrijvers en Odilon Kossounou. Schrijvers haalt de bank niet eens tegen de Parijse miljardenclub. Voor het overige staan de verwachte namen aan de aftrap.

“Comfortabel aan de bal”

“Normaal zou Balanta de vervanger van Vormer geweest zijn, daarvoor werd hij ook gehaald, maar hij mag van de medische staf geen 90 minuten spelen en was dus geen optie”, aldus Clement. “Mitrovic (geblesseerd, red.) naar voren schuiven was ook een mogelijkheid geweest maar dat was ook geen optie. Schrijvers kon ook maar Siebe heb ik (later) nog nodig om de rol van Percy Tau over te nemen want die gaat veel moeten lopen.”

“Dit is ook de normale positie van Charles, een positie waar hij elke week speelt en traint. Het is iemand die comfortabel is aan de bal en dat is wedstrijden zoals deze ook belangrijk want het zal er niet alleen op aankomen om te verdedigen maar we moeten ook de bal in de ploeg houden.”

Met een 18-jarige starten getuigt van lef. “We geloven altijd in een stunt maar de omstandigheden moeten mee zitten. We beseffen maar al te goed dat we niet het niveau hebben van ploegen zoals Real en PSG, maar in één match kan alles.”

Mbappé op de bank

Bij PSG start voorin op links Éric-Maxim Choupo-Moting, centraal Mauro Icardi en op rechts man in vorm Angel Di Maria. Kylian Mbappé en Edinson Cavani zitten op de bank. PSG-coach Thomas Tuchel verklapte maandag al dat de twee spitsen blessurevrij zijn, maar dat het nog te vroeg is om hen negentig minuten te laten opdraven. Een invalbeurt na de pauze kan wel. Op de rechtsachter start Rode Duivel Thomas Meunier zoals verwacht in de basis, op het middenveld staat PSG met drie.

“Dit PSG is toch nog een stap hoger dan Real”

Met Club Brugge tegen Paris Saint-Germain staat er dinsdagavond een Champions League-duel tussen respectievelijk de verrassende nummer twee en de leider in groep A op het programma in het Jan Breydelstadion. Na de onverhoopte 2-2 op het veld van Real Madrid droomt gans Brugge van een nieuwe stunt tegen de Franse miljardenclub, al predikt coach Philippe Clement realisme, zonder het geloof in eigen kunnen te verliezen. “Dit PSG is toch nog een stap hoger dan Real. Een punt zou een stunt en een zege een mirakel zijn. We moeten dus realistisch zijn, wat niet wegneemt dat we iedereen pijn kunnen doen. We moeten durven voetballen en pressing zetten. Als je tegen PSG voor je eigen zestien meter gaat staan wachten, dan voetballen ze er los door, dat doen ze elke week in Frankrijk.”

Het is op zich al een verdienste dat er van de Belgische vicekampioen iets verwacht wordt tegen de Franse landskampioen en competitieleider PSG, dat nog eens voorbij de achtste finales in de Champions League hoopt te geraken. Twee jaar geleden werd toenmalig landskampioen RSC Anderlecht nog helemaal zoek getikt in de groepsfase, 5-0 en 0-4 luidde toen het verdict. Vier jaar voordien was er de beruchte 0-5 in het Astridpark, toen Zlatan Ibrahimovic vier doelpunten voor zijn rekening nam en na een bijna buitenaardse prestatie een staande ovatie van de Anderlecht-aanhang kreeg. Maar Club is deze keer de verrassende nummer twee in de groep en vooral de 2-2 in Madrid is de wereld rondgegaan en doet dromen van meer. Bovendien is blauw-zwart dit seizoen nog ongeslagen - een reeks van zeventien wedstrijden - en verloor het ook in de groepsfase van de Champions League al zes wedstrijden op rij niet meer.

De opstelling van Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, De Ketelaere; Diatta, Dennis, Tau.

De opstelling van PSG: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Icardi, Choupo-Moting.