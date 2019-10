Vrouw gaat volledig door het lint, wanneer andere klant per ongeluk tegen haar botst (maar cafégangers eten rustig verder)

In China verspreiden beelden van een agressieve klant zich razendsnel over het internet. Een vrouw ging helemaal door het lint, nadat een andere klant per ongeluk tegen haar botste. Ze sleurde haar op de grond, sloeg haar en gooide zelfs met hout naar haar. Maar dat kon de andere klanten niet deren: ze keken toe, aten verder en tokkelde nog wat op hun smartphone.

In eerste instantie bleef de vrouw nog kalm, maar enkele seconden later begon ze de andere vrouw op agressieve manier aan te vallen. Het incident duurde niet lang, maar niemand greep in. Integendeel zelfs, op de achtergrond zien we hoe een man onverstoord toekijkt en zichzelf nog wat verder entertaint, terwijl ze de agressieve acties bekeken. ‘De aanvaller’ wandelde naar buiten alsof er niets aan de hand was.

Uiteindelijk werd de vrouw opgepakt en vijftien dagen vastgehouden volgens lokale politie.

