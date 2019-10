Jürgen Klopp is op zijn hoede voor Genk maar kan wellicht toch rekenen op Salah: “Het ziet er goed uit wat Mo betreft”

Jürgen Klopp was dinsdag, één dag voor de Champions League-wedstrijd van zijn Liverpool op het veld van Racing Genk, zijn vrolijke zelve. De Duitser bracht de perszaal geregeld aan het lachen, maar wilde ook een duidelijke boodschap meegeven. “Racing Genk is een goed team, dat het ons morgen heel lastig kan maken. Maar we zijn hier om te winnen”, liet hij optekenen.

Klopp begon met te benadrukken hoe verrast hij was door de 6-2 rammeling die Genk op de openingsspeeldag kreeg bij Salzburg. “Ik vond ze toen echt een heel goed eerste halfuur spelen. Je kon op dat moment nooit het 6-2 eindresultaat voorspellen. Tegen Napoli speelden ze ook grote delen van de wedstrijd goed voetbal. Ze verdienden dat punt absoluut. We moeten Genk natuurlijk niet beter maken dan ze zijn, maar het is absoluut geen slecht team. Je wordt heus niet zomaar kampioen van België. Ze verloren deze zomer enkele belangrijke spelers, maar er kwamen ook nieuwe goede spelers bij. Hetzelfde geldt voor de coach.”

“We gaan alleszins zeker niet experimenteren. We moeten de onbeschikbaarheid van Alexander-Arnold (ziek) en Matip (knieblessure) al opvangen. Dat is voor mij al meer dan voldoende. Ik wil nog eens benadrukken: we onderschatten Genk zeker niet. Genk speelt mooi voetbal, goed georganiseerd en met snelle flanken. Ze kunnen bovendien in verschillende formaties spelen. En ik ben ook onder de indruk van hun dynamische vleugelbacks. Genk heeft de kwaliteiten om het ons heel lastig te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we morgen op onze top zullen moeten zijn om hier de drie punten te pakken. Daar zijn we ons zeer goed bewust van.”

“Het ziet er goed uit wat Mo betreft”

Sterspeler Mo Salah miste afgelopen zondag de competitietopper op het veld van Manchester United (1-1), waar Liverpool zijn eerste puntenverlies in de Premier League leed. Maar hij lijkt opnieuw klaar voor het duel in Genk. “Het ziet er goed uit wat Mo betreft”, aldus Klopp. “Gisteren waren we niet zeker of hij beschikbaar zou zijn, maar vandaag ging het beter. We moeten de nacht nog afwachten, of er geen reactie komt. Maar het ziet er goed uit voor hem.”

Foto: Photo News

James Milner hoopt in Genk einde te maken aan slechte uitreputatie

Klopp kreeg op de persconferentie James Milner naast zich. De Engelse vicekapitein van de Reds gaf aan in Genk een einde te willen maken aan de slechte uitreputatie die Liverpool met zich meedraagt in Europa. De roodhemden verloren vorig seizoen alle drie hun groepsduels op verplaatsing, en kwalificeerden zich zo maar op het nippertje voor de knock-outfase. Ook dit seizoen werd geopend met een nederlaag op verplaatsing, bij Napoli (2-0).

“Elke Champions League-wedstrijd is moeilijk”, begon Milner de persbabbel met een clichétje. “Genk is een team met een sterke thuisreputatie, en gewoon een sterk team in het algemeen. Ze speelden vorig seizoen al een goede Europese campagne en dit seizoen lieten ze tegen Napoli opnieuw zien sterk te zijn. Het zal niet makkelijk worden, maar we zijn hier om te winnen.”

“We willen eindelijk eens komaf maken met de moeilijkheden die we in Europa hebben op verplaatsing”, ging hij verder. “We hebben een uitstekende kern. En bepaalde wedstrijden, zoals de uitwedstrijd vorig seizoen bij Bayern (1-3 winst) in de achtste finales, bewijzen we dat ook. Maar het lukte ons de voorbije jaren niet een constante in onze prestaties buitenshuis te leggen.”

Foto: BELGA

Milner zelf pendelt al het hele seizoen tussen het basiselftal en de bank. Hij hoopt woensdag aan de aftrap te staan, maar erkende ook dat zijn T1 keuze genoeg heeft. “Op elke positie heeft de coach enkele topspelers tot zijn beschikking. Ik wil natuurlijk altijd spelen, maar ik besef dat hij me enkel zet als ik goed genoeg ben. Het is wel een voordeel voor mij dat we veel internationals in ons team hebben (Milner zelf stopte als international in 2016, red.). De coach moet daardoor af en toe jongens rust gunnen en wisselen.”

Tot slot kreeg de 33-jarige Milner nog de vraag waar hij volgend jaar zal spelen. Zijn contract bij Liverpool loopt af, maar Milner zou graag op Anfield blijven. “Ik kan hier enkel op zeggen dat er besprekingen gaande zijn met het bestuur. Een overeenkomst is er nog niet.”