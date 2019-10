Atlete Marieke ‘Wielemie’ Vervoort op 40-jarige leeftijd overleden

Atlete Marieke Vervoort, beter bekend als Wielemie, is overleden, dat meldt de Stad Diest op Twitter. De rolstoelatlete leed aan een ongeneeslijke spieraandoening. Volgens VRT heeft de Paralympiër voor euthanasie gekozen.

“Marieke Vervoort, ons ‘Wielemie’, is vanavond overleden. Onze oprechte deelneming voor haar vrienden en familie”, aldus de Stad Diest op Twitter. Er is een rouwregister geopend.

De bijnaam Wielemie kreeg ze nadat ze tweemaal deelnam aan Paralympische Spelen. Ze won er verschillende medailles. Enkele weken geleden nog reed ze samen met racepiloot Niels Lagrange in een Lamborghini op het circuit van Zolder. “Er zijn heel veel dromen die ik heb kunnen waarmaken. Dit was de laatste”, zei ze toen. Toen gaf ze ook aan dat ze haar euthanasie aan het regelen was.

Vervoort werd 40 jaar.