Marieke ‘Wielemie’ Vervoort is uitgeschreeuwd: portret van de rolstoelatlete die heel Vlaanderen inspireerde

“Ik wil liever dat mensen me herinneren van mijn olympische schreeuw dan van mijn pijnschreeuwen”, zei Marieke Vervoort (40) in één van haar laatste interviews. Maar de pijn is te erg geworden en Marieke kreeg waar ze ruim tien jaar geleden al de papieren voor tekende: euthanasie. Een van onze moedigste atleten is uitgeschreeuwd.