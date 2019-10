Paris Saint-Germain mag zich aan een boete verwachten na de Champions League-wedstrijd in Brugge. Zowel voor de aftrap als bij de vroege openingsgoal van Icardi werd er vuurwerk onstoken door de Franse ultra’s.

Na het doelpunt lag de wedstrijd zelfs even stil totdat de rook in het Jan Breydelstadion was opgetrokken.