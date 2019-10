Frankrijk heeft er een officieel streekproduct bij. En wat voor één: absint, het gifgroene drankje dat het grootste deel van vorige eeuw verboden was omdat het mensen tot waanzin zou drijven.

Nee, absint is al lang niet meer verboden. In 2000 werd het verbod op het gifgroene aperitief met hoog alcoholpercentage en kruidige, bittere smaak bij onze zuiderburen opgeheven, vijf jaar later volgde ...