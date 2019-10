Denen verhuizen iconische vuurtoren van 722 ton 70 meter landinwaarts

Denen hebben heel wat over voor hun vuurtorens. De Rubjerg Knude, een iconische 120 jaar oude vuurtoren, stond vroeger op 200 meter van de kustlijn. Maar door erosie was dat nu nog slechts 6 meter. Dus hebben de Denen hem terug veilig landinwaarts geplaatst.

Een 120 jaar oude vuurtoren in de noordelijke Deense regio Noord-Jutland stond op instorten door kusterosie. Vroeger stond hij zo’n 200 meter van de kust, maar nu zat er nog maar 6 meter tussen het water en de 23 meter hoge toren. De duinen namen de hele tuin in en de zee kwam elk jaar twee meter dichterbij. Binnen enkele jaren zou de vuurtoren dus in de zee verdwijnen en dat konden de Denen niet aan hun hart laten komen. Dus wilden ze hem verplaatsen.

Foto: AP

Er kon volgens de burgemeester van alles misgaan bij de verplaatsing. Het gebouw staat op een klif, is 120 jaar oud en zou zo’n 1000 ton wegen. Genoeg redenen voor een rampscenario. “Maar het is het risico waard”, zei hij. “De toren uit elkaar halen zou een alternatief zijn.” De verhuis kostte 670.000 euro en werd grotendeels door het ministerie van Omgeving betaald. Maar ook de burgemeester en het dorpje zelf deden een duit in het zakje.

Aan de verhuis gingen tien weken voorbereiding vooraf. Ingenieurs en werkmannen tilden de toren hydraulisch op en verschoven hem. De toren kon om technische redenen niet sneller dan twaalf meter per uur verplaatst worden. De hele operatie zou tien uur duren. Meevaller: de toren was een stuk lichter dan gedacht. Geen 1000 ton, maar ‘slechts’ 722 ton. Om de toren wat extra tijd te geven kwam hij uiteindelijk op zo’n 70 meter van de kust te staan. Dat geeft de vuurtoren 40 jaar extra voor hij opnieuw verplaatst moet worden.

Foto: EPA-EFE