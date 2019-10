De enige manier om vooruit te raken zonder regering: voor elk dossier een andere meerderheid

In afwachting van een nieuwe regering is het aan de Kamerleden zelf. Van meerderheid tegen oppositie is geen sprake meer: N-VA en SP.A samen, Groen en Open VLD samen, alles gaat. “Maar als er ooit een nieuwe regering komt, dan verdwijnt die emancipatie van de Kamerleden als sneeuw voor de zon”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).