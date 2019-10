Europa tikt België op de vingers voor ons ‘slechte huiswerk’

Europa tikt ons land op de vingers voor het budgettair huiswerk dat de federale regering heeft doorgestuurd. Volgend jaar kijkt België op tegen een tekort van zo’n 10 miljard euro. En omdat de regering in voorlopige twaalfden zit, kan ze niet ingrijpen. Ze mag enkel een twaalfde uitgeven van het budget van het jaar voordien. Maar onder andere de pensioenen kosten steeds meer. Europa dringt er dan ook op aan om snel orde op zaken te stellen.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gooide de brief van de Europese Commissie in de openbaarheid. Hij noemt het een wake-upcall om zo snel mogelijk een nieuwe regering op de been te brengen die orde op zaken kan stellen.

Econoom Ivan Van de Cloot van Itinera is niet verrast door de brief. “We houden ons gewoon niet aan de doelstellingen. En ik vind het feit dat de regering zich verschuilt achter de lopende zaken maar flauw. Ze heeft de voorbije legislatuur met de voeten gesleept. Had ze toen haar best gedaan, dan waren die voorlopige twaalfden maar een tijdelijk euvel.”

En zelfs dan is er ruimte voor actie. “Ons land kan heel snel uitzonderingen bedenken om de lat naar beneden bij te stellen”, zegt hij. “Waarom kunnen we dan nu niet eens uitzonderingen bedenken om de lat hoger te leggen?”