Nadia Sminate (N-VA) haalt uit naar advocaat van Syriëstrijders: “Er zijn limieten aan recht op verdediging”

“Mensen zoals meester Lahlali en ik, met buitenlandse roots, moeten dankbaar zijn voor de kansen die we gekregen hebben hier in Vlaanderen”, zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate (N-VA). Als advocaat werken voor families van Syriëstrijders die willen terugkeren, is volgens haar “net het omgekeerde”.