Assist Eden Hazard helpt Real Madrid aan winst (maar Rode Duivel mist ook gigantische kans)

Neen, top was het niet. Maar Real Madrid won en voor Real Madrid is dat tegenwoordig al voldoende. De Koninklijke versloeg Galatasaray met 0-1 en is nog niet helemaal in de hel beland. Eden Hazard gaf de beslissende assist, maar vergat Gala af te maken.

LEES OOK. De Bruyne ziet Sterling dollen tegen Atalanta, Tottenham wint vlotjes en Dybala redt Juventus

Dat geen Madrileen nog zegt dat Thibaut Courtois geen punten pakt voor hun club. Zelfs huiskrant Marca ¬ dat niet bepaald bekendstaat om het positieve te zien tijdens een crisis – noemde de nationale doelman sterk. “Kroos en Courtois houden Real recht”, prijkte er tijdens de rust op de site van de krant. De Rode Duivel had toen al een paar keer plat moeten gaan om Galatasaray van een best verdiende gelijkmaker te houden. Courtois toonde zich belangrijk voor zijn ploeg. Opnieuw. Alleen kon in tegenstelling tot andere keren niemand het gisteren ontkennen.

Eerste keer belangrijk in CL

Dat geen Madrileen ook nog zegt dat Eden Hazard geen punten pakt voor hun club. Neen, Hazard speelde voor rust niet verbluffend. De oproep van Marca eerder deze week – een frontpagina met de boodschap “Hazard: dit is een finale” – kende niet bepaald gehoor. De Rode Duivel speelde mwa mwa. Niet alsof z’n leven er vanaf hing, niet alsof hij klaar was om zijn beste partij ooit op de mat te brengen. Maar Hazard was wel belangrijk. Met een knappe actie en dito assist bediende de Rode Duivel Toni Kroos in de zestien. Die nam aan en schoot het leer voorbij Fernando Muslera. Een goal, in zijn honderdste Champions League-match. En Hazard: een assist, voor het eerst in het shirt van Real belangrijk op Het Kampioenenbal. Het zal deugd gedaan hebben.

Hazard werd diep in de tweede helft naar de kant gehaald. Foto: REUTERS

Niet assist, wel misser blijft bij

Alleen, de kers na rust ontbrak. Real ging beter spelen, ging beter counteren, ging beter de duels aan. Een goal hing in de lucht. Hazard trof vanuit een scherpe hoek eerst nog de benen van Muslera, maar iets na het uur omspeelde hij diezelfde doelman en kon hij de bal in een leeg doel binnen leggen. Of had moeten binnen leggen. Onder druk van een opkomende verdediger poeierde hij de bal tegen de lat. Een misser, een best grote misser zelfs. Real won uiteindelijk gewoon met 0-1 en vermeed zo het nooit eerder meegemaakte scenario van niet te winnen in haar eerste drie CL-wedstrijden, de misser van Hazard zal bijblijven. Zonde. De Belg speelde misschien wel zijn beste helft voor Real tot dusver, maar de beloning bleef uit. Maar goed, de crisis is er nog steeds. Hazard krijgt nog kansen om zijn club eruit te helpen.