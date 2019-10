Mama herdenkt dood van gepeste zoon (19) met honderden kaarsjes: “Na jarenlange pesterijen nam Mathias de trein naar niemandsland”

Mechelen / Hombeek / Zedelgem -

19 jaar was Mathias Asselman toen hij op 22 oktober 2011 aan de spoorwegovergang in Hombeek-Heike de trein nam naar niemandsland. Het was de uitweg die hij voor zichzelf koos nadat hij al van in de lagere school gepest was geweest. Dinsdagavond hield de vzw Mathi’s Hoop een herdenking op de plaats van het ongeval.