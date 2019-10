Terugkeer van Thomas Meunier naar Jan Breydel eindigt in mineur: wellicht enkele weken buiten strijd

De terugkeer van Thomas Meunier naar het Jan Breydelstadion verliep niet zoals hij gehoopt had. De Rode Duivel speelde wel een degelijke wedstrijd en stond met PSG in het winnende kamp (0-5) maar de voormalige rechtsachter van Club Brugge moest geblesseerd het veld verlaten.

Toen Thomas Meunier in het slot nog mee naar voren trok, bekocht hij die inspanning met een blessure. Meteen tastte hij aan zijn linkerhamstring. Hoewel de Parijse wissels al opgebruikt waren, moest hij van het veld. Ook Herrera werd uit voorzorg naar de kant gehaald maar achteraf was coach Tuchel pessimistisch over de blessure van Meunier. Wellicht staat die enkele weken aan de kant.