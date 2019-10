Kiest Mazzu na de kauwgom van Ancelotti ook voor het petje van Klopp?

Daags voor de match tegen Napoli verkondigde Felice Mazzu nog dat hij net als Carlo Ancelotti een kauwgom door zijn mond zou laten rollen, misschien zou dat helpen. En het werkte: Genk pakte een punt tegen Dries Mertens en co. Wat neemt hij vanavond van collega Jürgen Klopp over, wilden we graag weten?

“Misschien kan ik net als Klopp een pet dragen tijdens de wedstrijd”, grijnsde Mazzu. “Op training heb ik er al altijd eentje van Genk op mijn hoofd staan. Een grote aanpassing zou het dus niet zijn.”

Mazzu kan trouwens putten uit een nagenoeg fitte kern, afwachten met welk plannetje hij Liverpool wil afstoppen. Schakelt hij over naar een 5-3-2, dan blijft Dewaest in de ploeg ten koste van Ito of Bongonda. De snelle Cuesta krijgt normaal achterin weer een basisplaats.