Mazzu heeft een plan tegen Liverpool (maar werkelijk alles zal voor Genk perfect moeten lopen om iets te halen)

Op papier maakt Genk geen enkele kans tegen Liverpool. Gelukkig voor de Limburgers wordt voetbal niet op papier, maar op gras gespeeld. Als echt alles klopt – geen woordspeling – kan Genk straks geschiedenis schrijven. Want grootser dan dit wordt het niet voor Genk en zijn blauw-witte fans. De Europese titelverdediger op bezoek, dat doet dromen. Van een stunt?

