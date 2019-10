Anderlecht met 9 landgenoten aan de aftrap, dat is al 19 jaar geleden: “Als Belgen in één ploeg ga je voor elkaar door het vuur”

Anderlecht stond tegen STVV voor het eerst in negentien jaar met negen Belgen aan de aftrap. De vorige keer was onder Aimé Antheunis in 2000. Lorenzo Staelens was toen een van de negen landgenoten en ziet alleen maar voordelen aan een Belgisch getinte basisploeg. “Je hangt beter aaneen en gaat ­daarom voor elkaar door het vuur.”