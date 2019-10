Boete bij STVV? Draaien aan Het Rad van Miserie

Pizza betalen, shampoo kopen, boete verdubbelen, zingen op Instagram… Bij Sint-Truiden krijg je als speler beter geen boete, want dan moet je draaien aan Het Rad van Miserie. De financiële sanctie kan dan ludieker worden, maar vaak ook duurder.

Sint-Truiden is weggezakt naar de 13de plaats, maar toch proberen de Limburgers de sfeer erin te houden. Vooral spits Boli is daarbij belangrijk. “Als er een grap wordt uitgehaald, zit Boli er altijd tussen”, aldus spelverdeler Alexandre De Bruyn.

Maar zelfs het boetesysteem bij STVV heeft een ludiek kantje. In het spelershome zagen wij Het Rad van Miserie staan. Wie kledij laat slingeren, krijgt normaal 20 euro boete, wie te laat komt nog meer. Maar in Sint-Truiden kun je eraan ontsnappen door te draaien aan Het Rad van Miserie. Het pijltje kan dan stoppen op No fine (geen boete) of clean shoes (schoenen kuisen van de ploegmaats), maar ook op 4x fine (4x boete). “Dit is het speeltje van onze verdediger Jorge Texeira”, vervolgt De Bruyn. “Hij maakte het rad zelf en als er iemand te laat is, is Tex blij als een kind. Draaien, maar.”

De Bruyn was al één keer het slachtoffer. “Ik liet mijn pet slingeren en kreeg 20 euro boete. Op het rad kwam ik uit op ‘boete verdubbelen’. Dat viel nog mee, want pakweg pizza betalen, is veel duurder. Bestel maar eens pizza’s voor 25 man, hé.”

Zingen is ergste

Ontbijt betalen, shampoo kopen voor iedereen... Het zijn niet de ergste straffen. “Voor mij is het meest hatelijke zingen op Instagram”, besluit De Bruyn. “ Ik zing vals, maar de ploegmaats filmen je dan en posten het op hun social media. Voor je het weet, sta je te kijk voor heel België.”

Trainer Marc Brys laat zijn jongens voorlopig begaan. Meer nog: bij het vakje staff decides (staf beslist), kiest hij de sanctie, ­zoals bijvoorbeeld loopoefeningen.