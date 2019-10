Vrijdag weer vergadering met vijf Belgische en vijf Nederlandse clubs, maar nog minstens vijf jaar wachten op BeNe Liga

Bart Verhaeghe gelooft nog altijd volop in de ­BeNe Liga. Dat zegt de voorzitter van Club Brugge in de Franse krant ‘Le Monde’. Vrijdag wordt er weer over vergaderd, maar toch is zo’n competitie nog niet voor morgen. In Nederland liggen ze er nog niet meteen wakker van en de UEFA zal ook nog flink moeten bijsturen.

Succesvol ondernemer en succesvol clubvoorzitter. Dan krijg je al een keer een van de meest gerenommeerde kwaliteitskranten in Europa, Le Monde, over de vloer. In de recentste interviews trachtte Bart Verhaeghe het thema ­BeNe Liga te vermijden, maar deze keer kon hij het toch niet laten.

“We zijn bezig met het opzetten van een competitie met Nederland, die onze achterstand op de Big Five (Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland, nvdr.) kan verkleinen”, klinkt het. “Dat zou een markt van 28 miljoen klanten openen. Deze week staat daarover een nieuwe vergadering gepland. Deze competitie zou uit achttien clubs bestaan, waarvan acht Belgische. Het kan snel gaan. Als het niet voor komend seizoen is, dan zonder twijfel voor één van de volgende twee.”

Vrijdag is er een vergadering tussen zes Nederlandse en vijf Belgische clubs: Anderlecht, Club Brugge, Standard, KRC Genk en AA Gent. Antwerp is er dus niet bij. “Logisch”, klinkt het bij de club. “We behoren niet tot de G5, die statutair vastgelegd is, en de gesprekken over de BeNe Liga lopen al veel langer. We juichen een hervorming wel toe en willen op termijn onze rol spelen. We staan wel open voor elke discussie.”

Nederland en UEFA

Het zou bij ons snel kunnen gaan, omdat er met de huidige onderhandelingen over een nieuw mediacontract alvast in België een momentum is. De overblijvende zestien profclubs zouden in België dan één competitie kunnen vormen, die levensvatbaarder is voor de 1B-clubs dan vandaag het geval is.

Het is alleen maar de vraag welke Nederlandse clubs vrijdag mee aan tafel schuiven. Ajax wordt aangekondigd maar vanuit Nederland horen we dat de Amsterdammers vooralsnog vooral bezig zijn met de hervorming van de Europese bekers. Het wil straks absoluut in de Cham­pions League, die in het nieuwe opzet belangrijker wordt dan de nationale competitie, terechtkomen. “Met de BeNe Liga zijn we niet bezig”, klinkt het daar afwijkend.

Bovendien is het volgens Nederlandse bronnen onmogelijk dat die BeNe ­Liga er al over drie seizoenen is. Het kan ten vroegste over vijf seizoenen, in 2024, als het tv-contract met Fox Sports in Nederland afloopt.

De Europese voetbalbond UEFA heeft zich ook altijd afkerig opgesteld tegenover een competitie met clubs uit twee verschillende landen. Het uitdelen van Europese tickets wordt dan problematisch. In het verleden meldde de UEFA al dat het geen Europese tickets zou uitdelen aan competities uit verschillende landen. In de stroom van de hervorming van de Europese competities hopen de initiatiefnemers deze keer dat de UEFA zal bijdraaien.