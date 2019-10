Zonder vers (buitenlands) geld is het gedaan met KV Oostende: huurdeal met Marc Coucke aanpassen heeft weinig zin

Het voortbestaan van KV Oostende wordt bedreigd. Dat blijkt uit de brief die het stadsbestuur zond naar ex-voorzitter Marc Coucke om flexibeler te zijn wat betreft de huurprijs van het stadion, die nu 1,2 miljoen euro per jaar bedraagt. De situatie is zorgwekkend. Zonder vers geld stort KVO straks de afgrond in. De club moet bijna hopen dat er een buitenlandse investeerder komt.