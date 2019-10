PSG-coach heeft lof voor durf van Club Brugge, ook Philippe Clement benadrukt het positieve: “Ik ben trots op ons eerste uur”

Coach Philippe Clement liep dinsdagavond met Club Brugge tegen Paris Saint-Germain op de derde speeldag in groep A van de Champions League tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan en dat werd meteen een hele zware: 0-5 nadat Club voor de eerste keer de wet van de sterkste moest ondergaan.

Club had het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt na een erg vroeg tegendoelpunt van Mauro Icardi, maar daarna deed het tot de zestigste minuut aardig mee, evenwel omdat de bezoekers lang vrede namen met de krappe voorsprong. Pas na de invalbeurt van Kylian Mbappé - buitenaards met drie doelpunten en een assist in een half uur - kon PSG definitief afstand nemen van een knokkende thuisploeg, die achterin man op man speelde tegen de Parijse aanvallende weelde.

“Bij dat eerste doelpunt deden we niet wat was afgesproken”, bekende Clement na de wedstrijd. “Deli had daar bij Di Maria moeten zijn. Ook het tweede doelpunt hebben we weggegeven. In het eerste uur was het verdedigende werk en de pressing goed en hebben we veel gecombineerd, al hadden we meer overzicht moeten houden in de zestien. We zitten echter met een jonge groep en dus is het logisch dat er af en toe een fout gemaakt wordt. Ze moeten ook nog leren dat ze niet mogen blijven hangen in hun teleurstelling, maar voort moeten blijven doen. Op dat eerste uur ben ik echt trots. Je kan die wedstrijd ook voor je zestien spelen, maar dan krijg je er misschien ook zes binnen.”

Door Charles De Ketelaere aan de aftrap te brengen voor de geschorste Ruud Vormer zorgde Clement voor een verrassing vanjewelste. “Aan de bal heeft hij zeker positieve zaken laten zien. Dit zijn hele goede lessen en dat is ook belangrijk voor mijn groep: we blijven trouw aan onze manier van spelen, met veel durf. We creëren ruimtes en hebben het hen moeilijk gemaakt tot aan de 0-2, dat heeft hun coach me na de wedstrijd ook gezegd.”

Tuchel: “Het was echt een zware wedstrijd voor ons”

PSG haalde fors uit op het veld van Club, dat forfaitcijfers moest incasseren in zijn eerste nederlaag van het seizoen. Achterin werden bij de thuisploeg risico’s genomen door man op man te spelen tegen de Parijse voorlijn.

“Club heeft ons niet verrast met die tactiek”, reageerde PSG-coach Thomas Tuchel op de persconferentie achteraf. “We hadden ons aan die durf en energie verwacht. Het was echt een zware wedstrijd voor ons. We verdedigden te laag, te passief, in de duels kwamen we tekort en op de counter waren we niet goed. Ons vertrouwen verloren we echter nooit en zo zetten we vandaag een belangrijke stap richting de achtste finales. Het is niet makkelijk om in de Champions League uit bij Club te gaan winnen. Dit is echt een uitzonderlijke zege.”

Kwelduivel van dienst in de tweede helft was Kylian Mbappé, die na zijn invalbeurt een hattrick lukte en ook nog eens een assist afleverde. “Hij is een speler die altijd beslissend kan zijn. Voor mij kan hij momenteel maximum zestig minuten aan en daarom koos ik er ook voor om hem niet te laten starten. Het was dus geen tactische keuze, maar eentje om hem minuten te gunnen.”

