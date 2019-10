CLUBNIEUWS. Nog geen Steven Defour bij Antwerp, Standard zonder Emond in de Europa League

Terwijl Club Brugge revalideert na een pandoering van PSG, viel er in andere voetbalsteden clubnieuws te rapen richting de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League.

ANTWERP. Nog geen Defour

Na een rustdag hervatte Antwerp gisternamiddag de trainingen. Defour bleef nog steeds binnen voor verzorging aan de hamstrings. Voorlopig valt moeilijk te voorspellen wanneer hij kan aansluiten bij de groep. Ook Borges bleef binnen. De Braziliaan had last aan de linkervoet. Het langdurig geblesseerde trio Opare, Pius, Seck revalideerde verder. (dige)

CERCLE BRUGGE. Storck vraagt om ploeg te steunen

Vandaag staan er bij Cercle Brugge twee trainingen op het programma. Jérémy Taravel, die tegen Charleroi een trap kreeg, hoopt vandaag te kunnen hernemen. Er ook werd een video online geplaatst van de nieuwe T1 Bernd Storck die vraagt om achter de groep te blijven staan. Verder speelden de beloften 3-3 gelijk tegen Antwerp. (kv)

KV KORTRIJK. Bondsparket wil 4.000 euro boete

Het bondsparket wil dat KV Kortrijk een boete betaalt van maar liefst 4.000 euro. 2.000 euro voor discriminerende en homofobe spreekkoren: “Alle boeren zijn homo” en “Samy janet” werd gezongen. En 2.000 euro voor het gebruik van Bengaals vuur en een bom door de fans. “We gaan voor nultolerantie”, klinkt het bij het bondsparket.(gco)

KV OOSTENDE. “Na dit seizoen propere lei”

KVO-voorzitter Frank Dierckens sprak maandag over de toestand van de club. Vooral de financiële situatie is precair, maar de voorzitter blijft positief. “We onderzoeken verscheidene pistes, maar gaan niet met om het even wie in zee. Op het einde van dit seizoen lopen enkele dure contracten af en dan kunnen we pas écht met een propere lei starten.” (jve)

STANDARD. Emond niet mee naar Frankfurt

Standard kan in Frankfurt geen beroep op Renaud Emond. De spits heeft nog te veel last van de scheenbeenblessure die hem tegen RC Genk (1-0-winst) al aan de kant hield.

Obbi Oulare maakt wel deel uit van de 21-koppige kern. (bfa)