Dringend gezocht: overnemer

De vergrijzing slaat hard toe in de bedrijfswereld. Alleen al in Vlaanderen worden vandaag zo’n 50.000 bedrijven geleid of bestuurd door een 55-plusser. Meer dan de helft van hen heeft plannen om zijn bedrijf binnen de vijf jaar deels of geheel te verkopen. Maar ondanks die plannen, is zo’n 20 tot 30 procent van hen nog niet begonnen met de voorbereiding van de overname. Nochtans begin je als ondernemer het liefst tien jaar voor de eigenlijke overdracht al met dat proces.