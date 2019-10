Takeaway.com heeft maaltijdbezorger Just Eat nog niet beet

Deze zomer zag het er nog naar uit dat de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com zijn Britse sectorgenoot Just Eat zou overnemen. Er was een deal ter waarde van 5,6 miljard euro. Maar een vijandig bod van technologiefonds Prosus gooit roet in het eten.

Het op de Amsterdamse beurs genoteerde technologiefonds biedt voor het Britse bedrijf een vijfde meer dan Takeaway.com. Prosus heeft al driemaal een bod uitgebracht, maar dat werd telkens geweigerd. En dus komt Prosus nu met een vijandig bod: het legt de laatste prijs – van 7,10 pond per aandeel in contanten – nu direct voor aan de aandeelhouders.

Just Eat heeft het “ongevraagde bod” van Prosus inmiddels in een verklaring resoluut afgewezen. Het roept zijn aandeelhouders ook op niet op het bod van de investeerder in te gaan. Just Eat noemt de door Prosus geboden prijs te laag en zegt dat het aanbod van Takeaway meer waarde biedt.

Het technologiefonds heeft al belangen in een aantal vergelijkbare bedrijven, zoals Delivery Hero, iFood en Swiggy. Via Delivery Hero heeft Prosus overigens indirect een klein belang in Takeaway. Takeaway reageerde nog niet, de beleggers wel: zij stuurden het aandeel Just Eat op de beurs in Londen 24,19 procent hoger, Takeaway steeg in Amsterdam 2,18 procent en ook Prosus won bijna een half procent. (krs, blg)