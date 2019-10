Afscheid met kussen en een laatste sneer

Jean-Claude Juncker heeft zijn laatste speech als Europees commissievoorzitter geven. In Straatsburg nam hij meteen ook afscheid van zijn rijkgevulde Europese carrière, waarin hij onder andere voorzitter van de Eurogroep was. De Luxemburgse ex-premier sneed een van zijn favoriete onderwerpen aan: het overstijgen van het nationalisme. Juncker zei blij te zijn een “klein deel te hebben kunnen uitmaken van iets wat groter is dan ons”. Het was zijn zoveelste uithaal naar het nationalisme waarmee hij tijdens zijn vijf jaar als commissievoorzitter geconfronteerd werd. “Draag zorg voor Europa. En vecht met al uw kracht tegen dom en bekrompen nationalisme. Leve Europa”, besloot hij. Het deed fel denken aan zijn uithaal naar de Britse Brexitkiezers die hij “domme nationalisten” had genoemd.

Voor de Brexit had Juncker nog een laatste sneer klaar: “Het is verspilde tijd en energie.” Als alles goed verloopt wordt hij op 1 december opgevolgd door de Duitse Ursula von der Leyen. (pmm)

Kussen voor Guy Verhofstadt. REUTERS