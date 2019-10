55 olifanten sterven door droogte

Minstens 55 olifanten zijn de afgelopen twee maanden omgekomen van de droogte in Zimbabwe. De dieren stierven in Hwange National Park, het grootste reservaat van het land. Medewerkers van het park, dat een olifantenkudde van 50.000 dieren herbergt, troffen de kadavers aan in de buurt van verschillende waterbronnen. Sommige dieren lagen op slechts vijftig meter van een bron, een teken dat ze lange afstanden hadden afgelegd om toegang te krijgen tot water en voedsel, maar uiteindelijk te verzwakt waren, aldus een woordvoerder.

Zimbabwe heeft te kampen met de ergste droogte sinds decennia: een derde van de bevolking is afhankelijk geworden van humanitaire hulp. Ook voor de olifanten pakt de droogte fataal uit. Het agentschap ‘Zimparks’ wil meer waterbronnen boren in Hwange, maar daar is geen geld voor. Het krijgt geen financiering van de overheid.

Volgens Zimparks kan Hwange eigenlijk maar 15.000 olifanten herbergen. Door de overbevolking komen de dieren ook in dorpen die rondom het park liggen. Het agentschap stelt dat meer dan tweehonderd mensen gestorven zijn door olifantenaanvallen in de voorbije vijf jaar. (agg)