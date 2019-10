Morales dan toch op weg naar vierde ambtstermijn

Uit een eerste telling zaterdag kon de kiescommissie geen winnaar bepalen. Maar nu gebeurt het verrassend genoeg toch. Uittredend Boliviaans president Evo Morales zou genoeg stemmen hebben gehaald in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de commissie kan hij aan zijn vierde ambtstermijn beginnen en is een tweede ronde, op 15 december, niet nodig.

Oppositiekandidaat Carlos Mesa plaatst grote vraagtekens bij de verkiezingsuitslag. Hij vermoedt dat de president de resultaten heeft gemanipuleerd en riep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Volgens diverse Boliviaanse media zijn intussen in verschillende regio’s van het land gewelddadige protesten uitgebroken. Daarbij kwam het onder meer tot plunderingen, branden en rellen met de politie.

De kiescommissie stelt dat met 95 procent van de stemmen geteld Morales een voorsprong van 10 procent op zijn rivaal heeft opgebouwd. Dat is voldoende om een tweede ronde af te wenden. Zaterdag was de kloof tussen beide kandidaten 7 procent in het voordeel van Morales. Toen stopte de commissie met het updaten van de resultaten, wat de geruchten voedde dat de resultaten werden gemanipuleerd. (agg)