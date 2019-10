Trudeau wint, maar is meerderheid kwijt

De Liberale Partij van premier Justin Trudeau heeft gisteren de Canadese parlementsverkiezingen gewonnen, maar is wel haar absolute meerderheid in het Lagerhuis kwijt. De door schandalen geplaagde premier verloor een fors aantal zetels in vergelijking met 2015. Toen haalden de Liberalen nog 177 van de 338 zetels. Nu blijft zijn partij steken op 156.

De 47-jarige Trudeau zal voortregeren met een minderheidsregering. Daarbij zal hij afhankelijk zijn van kleinere, linkse partijen zoals de Groenen en de NDP. Coalities zijn in Canada niet gebruikelijk.

In opiniepeilingen lag Trudeau wekenlang nek aan nek met zijn conservatieve tegenstrever. Hij is populair op het wereldtoneel, maar het goudhaantje van 2015 kwam de afgelopen maanden steeds vaker onder vuur te liggen in eigen land. Dat kwam onder meer door – als ‘groene’ premier – een oliepijplijn aan te leggen, een corruptieonderzoek en een “blackface”-schandaal met oude foto’s waarop Trudeau te zien is met een zwart geschminkt gezicht. (agg)