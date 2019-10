Boliviaanse regering stelt hertelling voor na protest over plotse verkiezingssucces

Uittredend president Evo Morales had plots genoeg voorsprong op de oppositiekandidaat om al na één ronde als winnaar te worden uitgeroepen. Foto: AP

De Boliviaanse regering heeft dinsdag aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) gevraagd om “zo snel mogelijk” een technische missie naar La Paz te sturen om de processen-verbaal van de presidentsverkiezingen van zondag te controleren. Dat heeft de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Diego Pary gezegd.

Bolivia roept op “om zo snel mogelijk een commissie op poten te zetten om een audit uit te voeren van het volledige officiële telproces”, luidde het op een persconferentie. Waarnemers van de OAS hadden maandag nog hun “diepe bezorgdheid” geuit over de onverklaarbare wending in de uitslag van de verkiezingen, nadat de autoriteiten lieten doorschemeren dat de uittredende president Evo Morales alsnog voldoende zou hebben aan een eerste ronde. Op de officiële resultaten is het intussen nog altijd wachten.

Om na één ronde een winnaar te kunnen uitroepen, moeten kandidaten minstens 50 procent van de stemmen behalen, of 40 procent met ten minste 10 procentpunten voorsprong op de tweede kandidaat. Anders is een tweede ronde nodig.

Plots is kloof wél groot genoeg

Een eerste telling door de kiescommissie zondag gaf aan dat president Morales 45,28 procent van de stemmen wist te behalen, tegenover 38,2 procent voor oppositiekandidaat Carlos Mesa. Dat was voor Morales niet voldoende om een tweede ronde te vermijden. De kiesautoriteiten stopten kort daarna, nog voor alle stemmen geteld waren, echter met het updaten van de resultaten. Daarop beschuldigde Mesa de regering ervan de verkiezingsresultaten te proberen manipuleren om zo een beslissende ronde tussen hem en Morales te voorkomen.

Tegen de late namiddag van 21 oktober werd de livestreaming van de resultaten opnieuw opgestart. Intussentijd was Morales plots uitgelopen en had hij de kloof met Mesa uitgediept tot net boven de 10 procent: na het tellen van 95,3 procent van de stemmen stond Morales aan de leiding met 46,87 procent, Mesa zou stranden op 36,73 procent, luidde het. Mesa reageerde verontwaardigd en zei de uitslag niet te zullen erkennen. Hij sprak van “fraude”. Er braken ook overal in het land relletjes en protesten uit.