China wil af van Carrie Lam

China werkt aan een plan om Carrie Lam, de leider van Hongkong, te vervangen door een interim-mandataris. Dat meldt ‘The Financial Times’.

De aanstelling van een vervanger zou het einde betekenen van Lams bewind na maanden van prodemocratische protesten. Aanleiding daarvoor vormde het voorstel tot een controversiële uitleveringswet. Die moest de uitlevering mogelijk maken van verdachten uit Hongkong aan China, waar de Communistische Partij de rechtbanken controleert. Het voorstel werd intussen ingetrokken maar de protesten gingen door.

Lam fungeerde daarbij als bliksemafleider. Ze predikte de voorbije maanden de dialoog, maar in de praktijk voerde ze telkens nieuwe vormen van repressie door, zoals het bannen van gezichtsmaskers. Haar maatregelen konden protesten niet stillen. Begin oktober oordeelde de onafhankelijke website The Asia Sentinel nog dat Hongkong met “een incompetente en afwezige regering” te maken had, waarin de betogers “geen enkel vertrouwen meer hebben”.

Situatie stabiliseren

Volgens de bronnen van The Financial Times zou Peking door de aanstelling van een interim-mandataris de situatie in Hongkong willen stabiliseren, zonder de indruk te wekken dat het toegeeft aan het geweld.

Als de Chinese president Xi Jinping besluit het plan uit te voeren, zou de opvolger van Lam tegen maart worden benoemd en de rest van haar termijn, die eindigt in 2022, volbrengen.

De belangrijkste kandidaten om Lam op te volgen zouden Norman Chan en Henry Tang zijn. Chan is het voormalige hoofd van de Monetaire Autoriteit van Hongkong. Henry Tang werkte als minister van Financiën en diende ook als hoofd van de Hongkongse administratie, waaronder alle ministers vallen.