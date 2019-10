Toeriste maakt afspraak bij dokter na veiligheidscontrole in museum: “Het heeft mijn leven gered”

Een Britse toeriste heeft een brief gericht aan Camera Obscura and World of Illusions museum in Edinbugh. Daarin doet ze uit de doeken hoe ze dankzij de thermische camera in het museum borstkanker kon ontdekken.

Een toeristisch uitje is voor Bal Gill (41) compleet anders uitgedraaid. De vrouw die samen met haar familie het museum bezocht, passeerden langs een thermische camera. Daar zag ze een warmte gloed komen van één van haar borsten. Ze vond het vreemd en zag dat andere bezoekers niet dezelfde gloed kregen. Ze nam een foto van het beeld en dacht er verder niet meer bij na.

Terug thuis ging ze door de foto’s op haar gsm en keek ze opnieuw naar de thermische foto. Met gegoogle was er snel een vermoeden van kanker. De vrouw maakte een afspraak bij de dokter en die kon inderdaad bevestigen dat er vrouw borstkanker had. “In een zeer vroeg stadium ontdekt, gelukkig. Ik onderga nu enkele operaties om et voorkomen dat het uitzaait. Maar die camera heeft mijn leven gered”, schrijft ze aan het museum.

Volgens oncologen is dat niet zo verwonderlijk. De thermische camera wordt als een niet-invasieve test gebruikt om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken. Omdat kankercellen snel groeien en verdubbelen stijgt de temperatuur van de huid.