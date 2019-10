Albino zeehond aangetroffen op Texel: “ziek maar vol levenslust”

De zeehondenopvang Ecomare op het Nederlandse Texel heeft er een bijzonder gast bij. Daar werd dinsdag een albino zeehond binnegebracht. Het dier is zeer verzwakt.

Het zijn wandelaars die het dier opmerkten, fotografeerden en zeehondenopvang Ecomare contacteerden. Het gaat om een mannetje van 3 tot 4 maanden oud. Het heeft een hele lichte vacht en rode ogen, wat tekenen zijn van albinisme. Daarnaast heeft de zeehond ook oogproblemen, verzorgers denken dat hij weinig tot geen zicht heeft.

Daarnaast heeft de zeehond ook een longworminfectie en werd hij uitgedroogd en uitgeput binnengebracht. Hij heeft ook overal wondjes. Volgens de verzorgers gedraagt het beestje zich alleszins niet ziek. “Hij dook meteen het water in en at twee hele haringen op”, klinkt het.

Het is voor Ecomare de eerste albino zeehond die in de opvang terecht komt. In andere opvangcentra is in de loop der jaren een paar keer eerder een albino opgevangen geweest, maar het is een heel zeldzaam verschijnsel bij zeehonden. Het tegenovergestelde van albinisme, melanisme, waarbij de dieren juist helemaal zwart zijn, komt wat vaker voor.

De albino zeehond wordt in de quarantaine verzorgd en is door de ramen goed te bekijken.