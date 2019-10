Zelfs Franse pers vindt 0-5-nederlaag van Club Brugge overdreven: “PSG heeft toch een tijdlang moeten bibberen”

0-5. De cijfers die na 90 minuten op het bord stonden tegen PSG waren spijkerhard voor de leider in de Belgische competitie. Te hard, vinden ze zelfs in Frankrijk, waar de pers Club Brugge prijst voor zijn hoge druk. “De score vertelt het hele verhaal niet” en “PSG had vaak moeite onder de druk uit te voetballen”, klinkt het.

Eén man domineert alle internationale kranten na Club Brugge-PSG in de Champions League: Kylian Mbappé. De amper 20-jarige aanvaller speelde amper 40 minuten mee tegen blauw-zwart, maar lukte wel drie goals en een assist. In Frankrijk stellen ze likkebaardend vast dat supersonische Kylian eerder aan 15 Champions League-goals zit dan Lionel Messi.

Maar er is ook aandacht voor de Belgische gastheer, die een forfaitnederlaag aangesmeerd kreeg. “Ze werden al vroeg afgestraft doordat ze zo hoog stonden met hun verdediging”, weet La Gazzetta dello Sport. “Het inschuiven van hun verdedigers bij het druk zetten speelde in de kaart van PSG, dat zo met drie aanvallers tegen drie verdedigers stond”, schrijft het Spaanse AS.

Foto: Photo News

“De score komt bedrieglijk over”

Toch kijkt niemand neer op blauw-zwart. “De intense druk van Vanaken en De Ketelaere op Verratti en Herrera zorgde ervoor dat PSG geen vloeiend aanvalsspel kon ontwikkelen. PSG overleefde in de eerste helft dankzij zijn geweldige verdediging”, aldus nog AS. Dat hebben ze ook in Frankrijk gezien. “Na het openingsdoelpunt toonde Club Brugge zich ondernemender, zonder echt gevaarlijk te zijn. En ook bij de start van de tweede helft domineerden de spelers van Philippe Clement. Eén man veranderde echter alles: Kylian Mbappé”, schrijft Le Figaro.

Foto: BELGA

Bij de top en flop zijn de Fransen dan ook zo eerlijk aan te geven dat “PSG toch heeft moeten bibberen”. “De score komt bedrieglijk over gezien de eerste helft van PSG. Verdrongen door een mobiel Club Brugge, verloren de Parijzenaars tijdens een groot deel van de eerste helft het overzicht. Gemiste passes, talloze misverstanden en onrustig verdedigen: PSG liet zich van zijn slechtste kant zien. Tot het uiteindelijk toch opstond en fysiek de bovenhand kreeg op zijn tegenstander.”

L’Equipe buist 10 van de 11 spelers van Club Brugge

Eenzelfde geluid klinkt bij L’Equipe. “De score vertelt niet dat PSG, dat vaak in de problemen gebracht werd door de pressing van Club Brugge, dikwijls moeite had onder de druk uit te voetballen in de eerste helft”, aldus de toonaangevende Franse sportkrant. “Toch heeft de Franse kampioen nooit echt schrik moet hebben. Het kwam immers al vroeg op voorsprong dankzij zijn mannen in vorm”, verwees L’Equipe naar Di Maria-Icardi voorin.

“Na nog een grote kans voor Di Maria liet PSG het wel afweten, en hadden de Bruggelingen gelijk te blijven geloven dat ze hun ongeslagen reeks sinds het begin van het seizoen zouden kunnen verderzetten. Tot de inbreng van Mbappé, die een hattrick scoorde én nog een doelpunt aanbood aan Icardi.”

In hun spelersbeoordeling is L’Equipe met een gemiddeld cijfer van amper 3,3 wel heel wat minder vriendelijk voor Club Brugge, met de twee op tien voor Clinton Mata - “een bal verloren die zijn team zuur opbrak” - en youngster Charles De Ketelare - “kon zich nooit echt doen gelden” - als negatieve uitschieters. Emmanuel Dennis is de enige bij Club Brugge die niet gebuisd is. “Zijn activiteit en beweging bezorgden de Parijse verdediging moeilijkheden, maar hij miste precisie bij de afwerking en kon nooit écht in scoringspositie komen.”

Door de nederlaag en de zege van Real Madrid op het veld van Galatasaray, zakt Club Brugge naar de derde plaats in groep A van de Champions League. Op woensdag 6 november staat de terugmatch tegen PSG in Parijs op het programma.