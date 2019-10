Fan van granaatappels? Met deze ‘lifehack’ smul je in een mum van tijd van de heerlijke vrucht

Granaatappels zijn niet alleen heerlijk, ze zitten ook bomvol vitamines. Alleen moeten ze grondig gepeld worden vooraleer ervan kan worden gesmuld en dat kan een lastige taak zijn. Deze ‘lifehack’ maakt daar nu korte metten mee en toont hoe je in een mum van tijd van de vrucht kan smullen. “Geweldig”, “geniaal” en “mijn leven is volledig veranderd”, klinkt het onder meer op Twitter waar de video al miljoenen keren is bekeken.